Tornano le leggende del rock: sul palco gli Heroes and Monsters

Martedì 16 luglio il Finisterre Beach di Marina di Ravenna ospita tre autentiche leggende dell'hard rock: gli Heroes and Monsters. La band formata dal bassista/cantante Todd Kerns (Slash & Myles Kennedy and the Conspirators, The Age of Electric, Bruce Kulick, Toque), dal chitarrista Stef Burns (Y&T, Alice Cooper, Vasco Rossi, Stef Burns League) e dal batterista Will Hunt (Evanescence, Vasco Rossi, Vince Neil, Tommy Lee, Slaughter) ritorna in concerto nel Ravennate, con un live organizzato da Relive Eventi. Appuntamento alle 22. Prenotazioni: 349 2841775