Tornano libri e autori sulla spiaggia di Cervia: tra gli ospiti Andrea Scanzi e Marino Bartoletti

Dopo una edizione assopita dall’emergenza sanitaria, nel 2021 la storica rassegna culturale “Cervia, la spiaggia ama il libro” torna per una 29esima edizione ricca di grandi novità. La dedica a Raoul Casadei, il ‘Re della Romagna’ recentemente scomparso, e all’imprenditore Terenzio Medri, fondatore della rassegna, testimonia l’attaccamento e il ringraziamento per personalità lungimiranti che hanno segnato la terra di Romagna ai quali siamo debitori per l’innovazione e i traguardi raggiunti.

La rassegna torna dal 15 luglio al 15 agosto con un calendario di oltre 15 appuntamenti in diversi luoghi della città: Grand Hotel di Cervia, Chiesa Stella Maris di Milano Marittima, “La Casina” di Tagliata e il giardino della scuola G. Pascoli di Cervia. Propone ventinove giorni di appuntamenti sullo sfondo del mare e del sole, ventiquattro incontri, ventisette autori e tanti giornalisti coinvolti a intervistare i protagonisti. L'apertura è affidata a due ospiti d’eccezione: un dialogo tra i giornalisti Marino Bartoletti e Andrea Scanzi nel giardino del Grand Hotel di Cervia giovedì 15 luglio alle 21.30. Tra gli ospiti ci saranno poi anche Maurizio De Giovanni e Chiara Moscardelli.

Si rinnova anche il sodalizio con i luoghi identitari della città che diventeranno palcoscenico e testimoni di incontro tra cultura e turismo. Già nel 2020, la rassegna culturale aveva dato vita a nuove collaborazioni e attività per offrire alla città contenuti di alto livello nonostante le difficoltà causate dalla pandemia. Quest’anno, le attività collaterali sono aumentate grazie alla collaborazione con Cervia Turismo, la Biblioteca di Cervia, Cervia Città Giardino e i Musei San Domenico. Per tutta l’estate sono in programma visite guidate del “Trekking Urbano Letterario” e le visite ai “Villini liberty di Milano Marittima”. Per info e prenotazioni telefonare all’ufficio IAT della Torre San Michele al numero 0544/974400.