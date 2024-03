Al Museo Classis l'orchestra Corelli suona dal vivo al torneo di Pac-Man

Dopo la grande partecipazione al torneo di Mario Kart, la rassegna Gaming Classis, che vede La Corelli e Fondazione RavennAntica proporre speciali eventi al Museo Classis Ravenna, lancia una nuova sfida: domenica 17 marzo alle 17 è in programma il torneo di Pac-Man, accompagnato dalle variazioni composte da Alicia Galli sul tema del celeberrimo titolo che regnava nelle sale da gioco anni Ottanta; in questa occasione l’Orchestra La Corelli è diretta da Jacopo Cacco.

Oltre che come giocatori, anche in questo caso è possibile partecipare come pubblico, sostenendo il proprio giocatore preferito tra le note della famosa colonna sonora riprodotta dal vivo dall'orchestra. Il vincitore sarà premiato con due biglietti per assistere a uno spettacolo del prossimo Ravenna Festival.

Domenica 31 marzo torna inoltre "Delitto al museo", in collaborazione con Spazio A, su testi di Silvia Rossetti e musiche composte ed eseguite da Davide Tardozzi. In scena Camilla Berardi, Marco Montanari, Rendy Anoh e Marco Saccomandi. Spetta al pubblico seguire l’itinerario all’interno del museo e risolvere il crimine commesso, con la stessa modalità interattiva dell’appuntamento di apertura della rassegna.

Informazioni e iscrizioni al torneo Pac-Man: biglietteria@lacorelli.it. Prevendite alla biglietteria del Teatro Alighieri 0544.249244 oppure online su www.teatroalighieri.org. Costo biglietti: 5 Euro.