Tour attraverso la storia, il futuro del mare, graphic novel e molto altro alla Notte europea dei ricercatori

Punta al Rinascimento della società la nuova edizione della Notte Europea dei Ricercatori che trona con tante attività nell'UNiversità di Bologna e nei campus romagnoli venerdì 24 settembre. Le iniziative della Notte di Ravenna propongono giochi ed esperienze interattive per illustrare l’importanza del lavoro dei ricercatori per preservare il patrimonio culturale a rischio. Due tour guidati sul territorio a scoprire le bellezze culturali; il primo del Mausoleo di Teodorico, mentre a Cervia si apriranno i bunker della II guerra mondiale. Occasione imperdibile è la visita al nuovo Centro ricerche Ambiente, Mare ed Energia di Marina di Ravenna e scoprire l’attività dei ricercatori in quella sede. La Notte continua con seminari e talk; l’uso dello Storymap per valorizzare i beni culturali, la riflessione sul valore e il ruolo delle biblioteche, il futuro del mare e delle coste, infine il cambiamento delle relazioni con l’avvento del digitale. Incontro con gli autori di Trenta, la mostra del graphic novel ambientato nell’Antica Grecia, frutto della sinergia tra ricerca storica e illustrazione. Infine I Nuovi rinascimenti del colore; un incontro tra musica classica e Chimica presso il ridotto del Teatro Masini di Faenza. Per il programma dettagliato: nottedeiricercatori-society.eu