Una pedalata per scoprire dimore nobiliari e ville rurali di Ravenna

FIAB Ravenna continua a proporre i suoi percorsi in bicicletta da fare nel weekend nel nostro territorio. Ancora fermi per le uscite di gruppo per via delle disposizioni anticovid, a chi ama il ciclo-escursionismo vengono proposte quelle che sarebbero state le uscite insieme fornendo il gpx del percorso.

Per sabato 21 novembre l’obiettivo era un anello di circa 50 km che parte e rientra a Ravenna. Una pedalata nella campagna ravennate, attraversando le frazioni che sono state la culla dell’economia contadina del nostro territorio. L’escursione attraversa quindi San Pietro in Vincoli, Coccolia, San Pietro in Trento, San Pancrazio toccando le dimore nobiliari e l’architettura rurale della zona. Sono edifici che hanno un grande fascino e ci riportano ad una vita che sembra essere lontana anni luce dal nostro quotidiano di oggi frenetico, digitale, sovradimensionato.

Lungo il percorso si incontrano tante strutture rurali convertite oggi in B&B, ma anche vere e proprie dimore nobiliari come Villa Maria della famiglia Bellenghi della fine del 1800, Villa Malagola e la bellissima Villa Ramona a San Pietro in Trento, una tra le più prestigose e meglio tenute. Sarà possibile ammirare attraverso l’imponente cancellata sormontata dallo stemma gentilizio, l’ampio giardino con piante di alto fusto e intravedere la struttura dell’edificio che ricorda un po’ la fisionomia delle ville venete. Maggiori dettagli su www.fiabravenna.it