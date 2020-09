Tour culturali, percorsi enogastronomici e pedalate con i campioni: ecco la Bike Week

In occasione delle tre tappe romagnole del Giro d'Italia in programma mercoledì 14, giovedì 15 e venerdì 16 ottobre, Sportur Travel, in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna, organizza la Bike Week, una settimana di iniziative dedicate agli appassionati di ciclismo.

Uscite in bicicletta con grandi campioni del ciclismo italiano, bike tour culturali alla scoperta del territorio, pedalate enogastronomiche per assaporare le prelibatezze della tradizione romagnola, forum su ciclismo e turismo con grandi ospiti, presentazioni di libri che raccontano la magia dei pedali, e tanto altro. Dal 10 al 17 ottobre si svolge una settimana imperdibile per tutti gli amanti della bicicletta, nella splendida cornice del mare di fine estate, con i servizi della spiaggia Fantini Club di Cervia e la calda accoglienza romagnola del bike hotel Sportur Club Hotel.

Si pedala con i campioni

Il programma della Bike Week prevede lunedì 12, martedì 13 e mercoledì 14 ottobre uscite in bicicletta sulle strade delle principali Granfondo Romagnole, in compagnia di due grandi campioni del ciclismo: Andrea Tafi, ex professionista, unico italiano ad aver vinto sia il Giro delle Fiandre che la Parigi-Roubaix, e Paolo Savoldelli, ex professionista, soprannominato "Falco" per le sue doti di discesista, vincitore del Giro d’Italia nel 2002 e nel 2005. I percorsi saranno calibrati in base al livello di allenamento dei partecipanti. Il contributo di partecipazione è di 15 euro a persona, con possibilità di noleggiare le biciclette.

Bike tour culturali

La Bike Week sarà anche un’occasione per far conoscere le bellezze storiche, architettoniche e ambientali del territorio. Martedì 13 ottobre, si potrà visitare i principali monumenti di Ravenna, Capitale Mondiale del Mosaico, percorrendo un bellissimo itinerario naturalistico che attraversa la Salina di Cervia, la Pineta di Cervia e la Riserva Naturale Ortazzo e Ortazzino fino a raggiungere il centro storico di Ravenna, per visitare la Basilica di San Vitale, la Basilica di Sant’Apollinare Nuovo, il Museo Arcivescovile, il Battistero Neoniano e il Mausoleo di Galla Placidia. Mentre venerdì 16 ottobre, l’itinerario Ravenna Dante Experience, permetterà di raggiungere Ravenna per scoprire i principali luoghi danteschi della città, accompagnati da alcuni attori e da una speciale tecnologia immersiva “Silent Play”. Per entrambe le iniziative il contributo di partecipazione è di 25 euro al giorno a persona, compresi gli ingressi ai monumenti.

Pedalate enogastronomiche

Non mancheranno itinerari volti a far scoprire le grandi tradizioni enogastronomiche Romagnole. Dalla cittadella medievale di Bertinoro, il “Balcone di Romagna”, con visita alle migliori cantine, dove degustare i migliori vini, accompagnati da prodotti della tradizione locale, fino alla celebre Casa Artusi di Forlimpopoli (paese natale di Pellegrino Artusi), il primo centro di cultura gastronomica dedicato alla cucina di casa. Alla visita a Casa Artusi sarà possibile abbinare anche due esperienze di cucina: la preparazione della piadina romagnola e la preparazione della pasta fresca all’uovo con la sfoglia tirata al mattarello, come da tradizione.

Forum "Ciclismo e grandi eventi"

Il turismo sportivo è da diversi anni un settore in forte crescita. Tanto gli eventi amatoriali, quanto i grandi eventi professionistici, rappresentano oggi occasioni importantissime per richiamare turisti e appassionati sul territorio. Una vocazione, quella sportiva, che ha una grande tradizione in Emilia-Romagna e sulla quale la Regione continua a credere molto, investendo importanti risorse. Per questo, in occasione del programma eventi della Bike Week, si terrà giovedì 15 ottobre dalle ore 18.30, il primo Forum “Ciclismo e grandi eventi come risorsa turistica”. Un’occasione per analizzare dati e confrontarsi sulle potenzialità del settore, coinvolgendo le più alte rappresentanze di autorità e istituzioni, federazioni ed enti di promozione sportiva, oltre a grandi aziende del mondo ciclismo, giornalisti di settore e grandi nomi del ciclismo di ieri e di oggi. Coordinerà l’incontro Stefano Bertolotti, giornalista sportivo. L’incontro è gratuito e aperto a tutti gli interessati. L'evento sarà trasmesso anche in diretta streaming sulla pagina Facebook @Fantiniclub.

Premio Sportur

Al Forum di giovedì 15 ottobre seguirà l’assegnazione della decima edizione del “PREMIO SPORTUR: i protagonisti d’impresa” ad un personaggio di eccellenza del mondo dell’impresa italiana, che verrà presto svelato. Lo speciale riconoscimento verrà consegnatopresso il Ristorante Calamare del Fantini Club, da Stefano Bonaccini, Presidente della Regione Emilia-Romagna, Gianmaria Manghi, Segreteria Presidente Regione Emilia-Romagna, Davide Cassani, Presidente di Apt Emilia-Romagna, e Massimo Medri, Sindaco di Cervia, in presenza di autorità ed ospiti noti del mondo del giornalismo, imprenditoriale e dello sport.