Un emozionante tour tra leoni, tigri, giraffe, ippopotami: alla scoperta del Safari Park Ravenna

Si va alla scoperta del Parco faunistico e zoologico Safari Ravenna: un’area naturale a impatto zero, studiata allo scopo di proteggere e tutelare la fauna selvatica: un giro tra leoni, tigri, giraffe, ippopotami e molti altri amici animali.

Il Safari Ravenna, in località Mirabilandia, è un parco faunistico che ti permette di vedere più di 1.000 animali di oltre 100 specie diverse. Animali selvatici da vicino e senza barriere, da scoprire nell’Area del Safari e in quella Pedonale: leoni, tigri, ippopotami, giraffe, zebre, bisonti, cammelli, struzzi, lama, antilopi e tante altre specie.

Tutti animali liberi, nati da generazioni in cattività, che possono muoversi in autonomia negli ampi spazi del parco, vivendo in sicurezza e benessere grazie alle cure e attenzioni di keeper e veterinari esperti. Il percorso di 4 KM si estende per circa 35 ettari ed è percorribile a bordo di un proprio mezzo, che sia auto, camper o pullman.

Il parco è aperto dalle 10:00 alle 17:00 e l'ultimo ingresso è consentito alle ore 15:00. L’area pedonale apre alle ore 11:00.

Per il lettori di RavennaToday, è disponibile un'offerta speciale per l'ingresso al parco.

Dove e Quando:

Consulta il Calendario Aggiornato delle aperture ed organizza liberamente la tua visita, i nostri biglietti sono OPEN!

Nel corso della stagione il calendario può essere soggetto a cambiamenti, si consiglia di consultare sempre il sito nelle giornate a ridosso della visita al Parco.

Importante: L'accesso al Parco è consentito a partire da due giorni dopo l'acquisto.

Come Funziona:

1) Acquista l'Offerta

2) Ricevi immediatamente via email il Voucher ShopToday.

3) Aspetta almeno due giorni e poi presenta questo voucher alla biglietteria e goditi il tour.

Ulteriori informazioni su pressi e prenotazioni su Shop.Today.