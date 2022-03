Il tour di Sangiovanni fa tappa in Romagna: dopo Sanremo spazio al progetto "Cadere Volare"

Sangiovanni annuncia le date estive del tour "Cadere Volare Live 2022". Dopo aver cantato il suo brano "Farfalle" all'ultima edizione del festival di Sanremo, il cantante vicentino porta in giro per l'Italia il suo progetto dal vivo che sbarcherà anche in Romagna. La data da segnare sul calendario è il 29 luglio, quando Sangiovanni arrivierà in Piazza Garibaldi a Cervia.

“La mia musica ad un primo ascolto può sembrare leggera nel senso più superficiale del termine, ma questa è anche la mia forza. Io ricerco la leggerezza e per farlo spesso devo scavare in profondità per trovare le mie emozioni. Il mio obiettivo in musica è comunicare sensazioni profonde con leggerezza”. È così che Sangiovanni descrive il modo in cui si approccia alle canzoni. Ed è un modo che ha raggiunto risultati straordinari, che lo hanno consacrato artista rivelazione: diciotto dischi di platino e tre ori, oltre cento milioni di streaming per la sua “Malibu” che è il brano più ascoltato del 2021 sia su Spotify che su Apple Music e il video più visto del 2021 su Vevo.