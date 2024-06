Tra animazione e comicità: torna con 3 serate la rassegna "Cinema Malva nord"

L’associazione Zirialab presenta, con il contributo dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Cervia, la terza edizione della rassegna cinematografica "Cinema Malva Nord", realizzata nel quartiere Malva nord di Cervia. Tre serate di cinema nel quartiere all’aperto per bambini e famiglie, con in più quest’anno una serie di cortometraggi realizzati da Zirialab e dal regista cervese Gianluca Nanni nelle scuole del territorio. Saranno proiettati, prima dei titoli in programma, 3 corti realizzati dai ragazzi delle scuole primaria, secondaria di I e II livello della città di Cervia. In questi film i ragazzi sono stati impiegati come attori ma anche come troupe contribuendo a percorsi laboratoriali completi su come si realizza un film.

Il programma

Mercoledì 26 giugno alle ore 21:00 - DOLITTLE (USA 2020, Avventura). Prima del film sarà proiettato il cortometraggio "Il club dei cavalieri" realizzato insieme ai ragazzi dell'istituto IPSEOA di Cervia all'interno del percorso laboratoriale CINElab, organizzato dal Comune di Cervia e dall'associazione Zirialab.

Mercoledì 3 luglio ore 21:00 - IL PICCOLO YETI (USA 2019, animazione). Il film sarà preceduto dal cortometraggio "La prima campanella", un progetto per raccontare i cinque anni delle scuole elementari. Il film è stato realizzato dal regista cervese Gianluca Nanni all'interno della scuola primaria Grazia Deledda di Pinarella di Cervia.

Mercoledì 10 luglio ore 21:00 - INSTANT FAMILY (USA 2018, commedia). Prima del film sarà presentato il cortometraggio “Mai tacere davanti alle ingiustizie", girato insieme ai ragazzi ragazze degli istituti comprensivi 2:03 di Cervia della scuola ressi-Gervasi e tratto da un racconto di Alessandra Canini. Il film è il risultato del percorso di scrittura creativa finanziato dalla Polizia Locale di Cervia sui temi della legalità e bullismo organizzato dalla biblioteca Maria Goia di Cervia e da Zirialab.