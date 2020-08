Apre i battenti venerdì 7 agosto, dalle 20.30, in occasione della partita Juventus-Lione, lo Juventus Fan Club a Mandriole, presso il circolo Arci in via Carrarone Matteucci 31.

Durante la serata, solo su prenotazione, si può mangiare un panino con la salsiccia. Prenotazioni entro giovedì 6 agosto al 3516342312.