Tra canzoni e racconti: il live acustico di Filippo Graziani

Tempo di musica a Castel Bolognese, dove giovedì 8 luglio, alle ore 21.00, nel Chiostro della residenza comunale giunge Filippo Graziani in concerto acustico. Filippo Graziani propone un concerto intimo dove si racconta senza filtri, tra le sue canzoni e i grandi successi del padre Ivan, accompagnato dalla chitarra di Bip Gismondi.

Filippo Graziani, figlio di Ivan Graziani, è nato e cresciuto a Rimini. Inizia la sua attività musicale appena maggiorenne, insieme al fratello batterista Tommy, girando per i club e i locali di tutta Italia fino ad aprire i concerti di importanti gruppi e artisti come Renato Zero, Negramaro, Morgan, Niccolò Fabi e Max Gazzè. Nel 2008 forma un gruppo rock chiamato Stoner-rock Carnera, che debutta con l'EP First Round e con cui apre il concerto italiano di Zakk Wylde. Successivamente si trasferisce negli Stati Uniti, dove continua la sua attività musicale. Influenzato dalla scena della musica folk e rock elettronico statunitense, torna in Italia e avvia il progetto Viaggi e intemperie, che omaggia il padre Ivan Graziani.