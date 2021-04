Tra colori e attualità, inaugurata ai Magazzini del Sale di Cervia la mostra di Maurizio Ceccarelli

Venerdì 30 Aprile alle ore 11.00 presso la cornice dei Magazzini del Sale di Cervia, alla presenza dell’Assessore alla Cultura del Comune di Cervia Cesare Zavatta, ha inaugurato la mostra di Maurizio Ceccarelli dal titolo “Love your world!”. La mostra, che resterà aperta al pubblico fino a martedì 18 maggio è a cura di Francesca Caldari, con il patrocinio del Comune di Cervia.

In esposizione una quarantina di opere tra dipinti e sculture, tutte con una forte impronta di matrice Pop Art. Il lavoro di Ceccarelli che si contraddistingue per una grande vivacità coloristica e il grande impegno morale per le tematiche di straordinaria attualità ha davvero catturato i presenti; l’Assessore ha lodato la riapertura dei Magazzini del Sale e la grande qualità della mostra e delle opere che vanno ad ospitare dopo un lungo periodo forzato di chiusura.

Chi guarda le opere di Ceccarelli in un primo momento viene catturato dalla vivacità dei toni cromatici, ma poi soffermandosi con più attenzione, scorge sguardi penetranti e intensi, scritte che diventano messaggi e si trasformano in dialoghi che l’artista intraprende con lo spettatore. Negli ultimi anni l’attenzione di Ceccarelli si è focalizzata maggiormente sull’esecuzione delle sculture, in mostra molto ben rappresentate, realizzate in vetroresina e decollage.

L’artista enfatizza la dolcezza trasmessa dagli animali e li personalizza con l’utilizzo di immagini sovrapposte di personaggi come super eroi, fumetti, cartoni giapponesi, ma anche carte e tessuti rinvenuti nei mercatini.

Dietro a questa esplosione di colori, le sculture evocano un messaggio forte ed importante: la lotta per la tutela del pianeta e di tutti gli animali in via d’estinzione, tematiche care soprattutto ai giovani e oggi di rilevanza mondiale.