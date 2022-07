Tra crimini e propaganda Aldo Cazzullo e Moni Ovadia raccontano "Il duce delinquente"

Appuntamento con la storia, sabato 9 luglio, ore 21.30, all'Arena dello Stadio dei Pini di Milano Marittima dove, per la rassegna Il Trebbo in musica 2.2, va in scena lo spettacolo "Il duce delinquente", di e con Aldo Cazzullo e Moni Ovadia, accompagnati da Giovanna Famulari (violoncello, pianoforte e voce).

Insieme alla fervida attività di giornalista, Aldo Cazzullo ama sempre più volgere la propria parola in chiave teatrale, e raccontare fatti e figure imprescindibili della storia italiana intrecciando la propria curiosità con il talento di attori e musicisti. Per fare luce su Benito Mussolini e sul fascismo, la cui granitica propaganda si consolidava nella misura in cui il duce riusciva a ordire crimini e tradimenti sia nella vita privata che come capo del governo, non poteva avvalersi di una voce più “urticante” di quella di Moni Ovadia, a cui affida testi di Mussolini stesso e delle sue vittime. Mentre l’eclettica Giovanna Famulari tesse la trama sonora del racconto a due voci a partire da musiche e canzoni d’epoca. Si dipanano così gli eventi che hanno portato alla guerra e segnato profondamente la storia del nostro paese.

Biglietti: 18-20 euro. Evento in streaming dal 9 luglio, ore 21.30 su ravennafestival.live