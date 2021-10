Una passeggiata notturna in pineta tra daini e lupi

Un'escursione notturna tra le pinete e il mare sulle tracce dei lupi recentemente tornati a popolare la bassa Pianura Padana, è in programma giovesì 14 ottobre nell'area della Pineta di Classe. Una passeggiata all'esterno dell'area protetta dove si potranno anche ascoltare i bramiti o i suoni sordi prodotti dai daini durante i combattimenti tra maschi. Una comoda camminata per tutti per respirare le suggestioni notturne della natura.

Ritrovo alle 20.30 presso l'incrocio tra Via della Sacca e la Statale Adriatica a Fosso Ghiaia per un percorso di 5 km circa da percorrere in 2 ore. Quota: 12 euro, iscrizione obbligatoria con messaggio Whatsapp al 3292015682. Si consiglia abbigliamento comodo da camminata, adatto all'ora e alla stagione, mentre è obbligatorio portare una torcia elettrica. - L'evento si terrà anche con pioggia debole, in caso di peggioramento meteo i partecipanti saranno avvisati. Il Green Pass non è necessario; obbligatorio utilizzo mascherina nei momenti iniziali di aggregazione.

