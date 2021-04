Tra globalizzazione e integrazione, la mostra “Love your world!” di Maurizio Ceccarelli

Venerdì 30 aprile, alle ore 11, presso i Magazzini del Sale di Cervia, alla presenza delle autorità, inaugura la mostra di Maurizio Ceccarelli dal titolo “Love your world!”. La mostra, che resta aperta al pubblico fino a martedì 18 maggio, è a cura di Francesca Caldari.

L’artista Maurizio Ceccarelli, classe 1973, imolese di nascita ma cervese d’adozione, ritorna dopo sei anni ai Magazzini del Sale di Cervia. Lo fa con opere mature, di una grande vivacità coloristica, di grande impegno morale e con tematiche di straordinaria attualità. Il titolo imperativo della mostra “Love your world!”, già enuncia chiaramente i contenuti e il messaggio chiave che l’artista vuole lasciare indelebile su di noi. Un messaggio forte e di impatto come lo sono i colori accesi delle sue opere.

Ceccarelli da sempre schierato con la sua arte nella difesa dei diritti, sensibile ai temi degli attentati terroristici, del male psichico e della lotta per la difesa del pianeta, ora li affronta con ancora maggior consapevolezza. Ogni sua opera nasce dalla fusione di culture e di materiali raccolti in più metropoli e questo amalgamarsi di realtà così diverse richiama la globalizzazione del mondo e la sua integrazione.

L’artista strappa i manifesti dai muri, li riporta direttamente sulla tela o sulla scultura e una volta incollati sul supporto questi vengono nuovamente lavorati dall’autore che grazie alla sua manipolazione li restituisce a nuova vita, trasformandoli in opere d’arte. I colori che impiega non sono mai spenti e cupi ma luminosi e vitali. Chi guarda le opere viene in un primo momento catturato dalla vivacità dei toni cromatici, ma poi soffermandosi con più attenzione, scorge sguardi penetranti e intensi, scritte che diventano messaggi e si trasformano in dialoghi che l’artista intraprende con lo spettatore.

Orari: tutti i giorni dalle 10,00 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 19,00 (i festivi aperto solo su prenotazione).