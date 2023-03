Tra libro e laboratorio, Sahra Rossi presenta "Il matto"

La libreria Bubusettete di Cervia, in collaborazione con la casa editrice EIFIS e la Biblioteca “Maria Goia” organizza la presentazione del libro “Il matto. Una fiaba per l’anima” di Sahra Rossi, appena uscito per EIFIS. Giovedì 9 marzo alle ore 16.45 l’autrice presenterà il libro presso la Biblioteca di Cervia, e proporrà un laboratorio per i bambini presenti. Il libro è una fiaba ricca di sentimenti delicati e profondi, ideale per tutti quei momenti in cui i bimbi sono in difficoltà nel gestire la rabbia, il senso di esclusione e le contraddizioni della vita.

Ognuno di noi ha in sé una parte “matta” che tende a nascondere e relegare nell’ombra. Questo libro propone di portare alla luce e dialogare con questa parte strana. La fiaba del Matto contiene un messaggio attuale, positivo e utile per genitori, educatori e bimbi. Il Matto viene allontanato e schernito dagli abitanti del villaggio, ma alla fine trova la strada verso la felicità rimanendo se stesso, nonostante i pregiudizi e le superstizioni. Il Matto mostra ai bambini una via per gestire le parti istintive con amore e contenimento. L’adulto attento alle proprie emozioni e alla loro espressione, apprezzerà questa fiaba che insegna al bambino quanto l’interiorità sia importante e che esiste una “realtà psichica” a cui dare valore favorendo lo sviluppo dell’intelligenza emotiva e dell’educazione affettiva.