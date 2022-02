Tra moda, costume e tendenze: Sabina Minardi parla del vintage come filosofia

Mercoledì 23 febbraio alle 18 al Tempo Ritrovato alla Biblioteca Classense di Ravenna, Sabina Minardi parlerà de "Il grande libro del Vintage" (Il Saggiatore) in dialogo con Matteo Cavezzali e Stefano Bon.

Minardi è caposervizio del settimanale L'Espresso, scrive di cultura e società. Nel suo libro parla del vintage come categoria concettuale e, a suo modo, filosofica: Drive-in, Polaroid, la Vespa. Le borse all’uncinetto, i pantaloni a vita alta, le Vans. Friends, Mazinga Z, Dune. La voce di Orietta Berti che fuoriesce da una cassa bluetooth mentre un barman in gilet e baffi a manubrio serve un Old Fashioned in uno speakeasy inaugurato da poco.

Che cos’è questa confusione di immagini e oggetti di epoche diverse, stili di vita dimenticati e musica retrò? Che cos’è questa nostalgia nell’aria? La risposta sta tutta in una parola: vintage. Sabina Minardi ci conduce in un colorato viaggio nel cuore di uno dei grandi cortocircuiti del contemporaneo: tra moda e costume, storia e tendenze giovanili, "Il grande libro del vintage" spalanca le porte di questa indefinibile Wunderkammer di destini che si riavvolgono e gusto dell’usato. Un’opera fondamentale per comprendere perché più ci proiettiamo nel futuro più siamo affascinati dal passato; per ritrovarci nei panni appena smessi, che rivestiremo domani.