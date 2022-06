Tra musica e meditazione si vive la magica notte di San Giovanni al labirinto

Giovedì 23 giugno si vive una notte intera di magia al Labirinto Effimero di Alfonsine per la notte di San Giovanni. La serata prende il via alle 17 per poi giugere a una affascinante cena sotto le stelle.

Seguiranno poi il rito del fuoco, una camminata nel Labirinto in silenzio e poi meditazione e healing con Mary-Ann Rust. Durante la serata si compirà un viaggio tra le emozioni con la musica di Christian Faggiani. Trascorsa la notte, ci si sveglia alle 4.30 per raccogliere la rugiada e il grano. segue un altro momento di meditazione sotto la quercia per concludere con una colazione nell’agriturismo del Labirinto. Per informazioni e prenotazioni: Mary-ann3283567700 mary-annrust@outlook.com