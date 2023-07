Tra musica e parole si raccontano le "Fiabe a colori"

Mercoledì 19 luglio, alle ore 21.15, proseguono gli appuntamenti con il Teatro della Favola all’Arena Borghesi di Faenza. In quest’occasione, la compagnia Teatro dell’Orsa presenta Fiabe a colori. Sinfonia di storie in liberta, uno spettacolo di narrazione con musica dal vivo, scritto da Monica Morini che ne è anche interprete e diretto da Bernardino Bonzani.

Le fiabe sono oro che luccica negli occhi dei bambini. Qui musica e parole sono sinfonia di libertà. Beethoven, Bach, Mozart, Schubert, Verdi, Vivaldi, sono compagni di viaggio in un gioco di parole e note che svela paesaggi e personaggi. Che colore ha la libertà? La pecora Beelinda cerca l’azzurro del cielo e sogna pascoli di bianche nuvole. Nella terra incantata dei castelli rossi e blu, per capriccio di un Re, scoppia una guerra contro chi è rosso e contro chi è blu. Nel grande prato, il topo Federico raccoglie raggi dorati di sole e parole, perché l’inverno non sia troppo lungo e grigio. Tre storie per incantarsi tra prati prodigiosi, regni in rivolta, raggi dorati. Un topo, una pecora, due castelli per camminare un tempo senza tempo dove i bambini hanno diritto alla pace, al gioco, ai pensieri selvatici, alla poesia. Parole e suoni, come dice Topo Federico, ci aprono alla meraviglia e ci allungano la vita.

Biglietti: 5 euro; gratuità per bambini 0-3 anni. Gli incassi dei biglietti saranno pertanto devoluti alla Raccolta fondi d'emergenza attivata dal Comune di Faenza per sostenere famiglie, persone e realtà maggiormente colpite e danneggiate dall’alluvione.