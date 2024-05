Tra performance dal vivo e autobiografia: gli "Stradada" si raccontano 

Venerdì 31 maggio 2024 alle ore 18.30 al Circolo Ravennate e dei Forestieri di Ravenna in via Corrado Ricci 22, sarà presentato il libro “STRADADAISMO. La vera favola di Giovanni e Renata Strada”.



Il volume costituisce anche il catalogo retrospettivo della loro ultratrentennale attività di performers attivi in tutto il mondo ed è stato pubblicato dalle Edizioni del Girasole. Ravennati doc, Gianni e Renata Srada sono ormai più noti all’estero che in città. Farà gli onori di casa il Dottor Beppe Rossi, Presidente del Circolo. Interverranno l’editore Ivan Simonini e lo storico dell’arte Claudio Spadoni.



Al termine della conversazione Gianni e Renata Strada si esibiranno nella loro performance Giocondada cui potranno partecipare liberamente tutte le persone presenti disponibili a stare al gioco.