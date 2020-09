Tra pezzi vintage e sorprese da scoprire torna la Pulce nel Baule

Domenica 27 settembre arriva un nuovo appuntamento con la Pulce nel Baule che torna nell’area parcheggio del Pala de André, dalle 7 alle 17.

Si tratta, come sempre, di un’ottima occasione per andare alla ricerca di pezzi “vintage”, dall’abbigliamento all’oggettistica. La mostra mercato rappresenta un evento ormai tradizionale per la Città, con migliaia di visitatori. Una nuova “filosofia”, che unisce al risparmio la cultura del riutilizzo.

L’evento è aperto a tutti i privati cittadini che desiderano svuotare cantine, soffitte e armadi dagli oggetti che non usano più, ma che possono essere utili ad altri. L’offerta va, quindi, dai libri all’oggettistica, dall’abbigliamento ai giocattoli, e molto, molto altro. Spazio come sempre anche all’associazionismo, con le bancarelle gestite dai volontari. Sono a disposizione anche i servizi igienici.

Tutte le edizioni del mercatino vengono confermate o meno in base alle previsioni meteo dell’Aeronautica e di Arpa. Ingresso ai visitatori gratuito.