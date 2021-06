Tra Purgatorio e mitologia: la nuova sfida del Labirinto Effimero

Indirizzo non disponibile

In omaggio alle celebrazioni dantesche 2021, quest’anno il Labirinto Effimero Dinamico, realizzato negli spazi dell'Azienda Galassi di Alfonsine, apre il 13 giugno e chiude il 14 settembre. Due date scelte in quanto combaciano con la data della dipartita del Sommo poeta che morì nella notte tra il 13 e 14 settembre 1321 dopo aver contratto la malaria attraversando le valli di Comacchio di ritorno a Ravenna dalla “città lagunare”.

Titolo del labirinto di quest'anno è "Purgatorio 2021: Il viaggio dei Diòscuri". Ma cosa lega il Sommo poeta a Castore e Polluce? A questa domanda sarà lo stesso pubblico del labirinto a dover rispondere. Molte saranno le chiavi di lettura di questo nuovo labirinto, per la terza volta creato interamente dalla famiglia Galassi, ma solo una, sarà quella giusta per entrare e uscire dall’opera di Land art.

Lungo questo nuovo tracciato si dovranno affrontare non solo i 7 vizi capitali, ma anche connessioni più antiche e profonde che esulano dalla conoscenza e comprensione che si poteva avere nel ‘300: si potranno incontrare Teseo, Giasone e gli argonauti alla caccia del vello. Per la visita al labirinto, possibile dalle 17:30 alle 22:00, non è necessaria la prenotazione. Prezzo 9 euro, ragazzi fino ai 12 anni 5 euro.