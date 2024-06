Tra sport e cibo sano Cervia ospita il festival della longevità

Si svolgerà a Cervia, al Fantini Club, il 14 e 15 settembre la seconda edizione del "Nutrition & Longevity Festival", ideato e realizzato della Fondazione Valter Longo. Un evento gratuito, dedicato alla sana longevità e alla promozione di uno stile di vita equilibrato, nutrizione bilanciata ed esercizio fisico. Il programma del festival prevede Workshop, Masterclass, Cooking Show, dedicati a sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della cultura della salute attraverso la nutrizione, con esperti del settore, e sessioni sportive e attività ricreative pensate per adulti e bambini.

L’evento è organizzato dalla Fondazione Valter Longo Onlus, che nasce nel 2017 per volere del professor Valter Longo con la missione di offrire a tutti l’opportunità di una vita lunga e in salute grazie a uno stile di vita equilibrato, sana alimentazione ed esercizio fisico, fondandosi su solidi dati scientifici e un lungo lavoro di ricerca. È stato presentato in Regione Emilia-Romagna alla presenza del presidente Stefano Bonaccini.

"Ho fortemente desiderato portare questo evento in Emilia-Romagna e in particolare al Fantini Club", spiega Claudio Fantini, ceo del beach club di Cervia. "Da anni portiamo avanti un progetto che ben si sposa con la missione del professor Longo. Penso che questo appuntamento sia una grande opportunità per fare cultura sociale e una grande opportunità per il turismo sportivo per portare persone in Emilia-Romagna che abbiamo voglia di conoscere come migliorare la qualità della propria vita. Credo fortemente che questo possa essere il primo passo per fare della nostra Regione, già considerata Motor Valley, Food Valley, Wellness Valley, anche una Longevity Valley".

"Credo che ci siano tutte le condizioni giuste per il successo di un evento di questo genere – ha detto Stefano Bonaccini sempre in occasione della conferenza stampa - che si svolgerà in un luogo simbolo per lo sport sulla riviera adriatica. Mi auguro che sia solo una ‘prima volta’ e non l’unica. Questo festival affronta temi per noi molto importanti perché hanno a che fare con la qualità della vita delle persone, il benessere delle persone".

Durante il festival un'attenzione particolare sarà dedicata ai più piccoli, con laboratori e giochi educativi per avvicinarli ai principi di una corretta alimentazione e uno stile di vita attivo. Uno dei momenti clou del festival sarà l'elezione del World’s Best Longevity Dish 2024 (miglior piatto della longevità).