Tra vita e musica, Giuliano Sangiorgi dei Negramaro racconta "Il tempo di un lento"

Venerdì 9 luglio alle 21.30, arriva al Pavaglione di Lugo Giuliano Sangiorgi, frontman dei Negramaro, che però si presenta in veste di narratore. In dialogo con Matteo Cavezzali, infatti, Sangiorgi porta allo Scrittura Festival il suo romanzo "Il tempo di un lento".

L'attimo in cui all'improvviso si cresce, una volta per tutte. Dura il tempo di un lento, e da lí non c'è ritorno. A volte nella vita sembra che sia tutto routine, soprattutto se si abita in un piccolo paese del Sud, soprattutto se si è adolescenti. Gli stessi gesti, le stesse persone, i genitori con le loro generosità e le loro richieste, la scuola, la piazza, i giochi e le crudeltà dei compagni. Tanto basta per chiudersi al mondo e sognare da soli universi di fuga da esplorare. Ingresso gratuito. Prenotazione su Eventbrite.