Tragedia Mecnavi, tante iniziative per la commemorazione del 35esimo anniversario

Il Comune di Ravenna commemora la tragedia della Mecnavi, l’incidente sul lavoro che costò la vita a 13 lavoratori avvenuto il 13 marzo 1987 durante le operazioni di manutenzione straordinaria della nave gasiera “Elisabetta Montanari”. Insieme ai sindacati e ad alcune realtà culturali cittadine sono stati organizzati momenti di approfondimento che, oltre a ricordare la strage, saranno l'occasione per approfondire il tema della sicurezza sui luoghi di lavoro.

Gli appuntamenti realizzati in occasione del 35esimo anniversario prenderanno il via lunedì 7 marzo al Palazzo dei Congressi in largo Firenze dove, a partire dalle 10 avrà luogo l’iniziativa “Ricordando la strage della Mecnavi”, introdotta dall’assessora al Lavoro Federica Moschini. Durante la mattinata lo scrittore Angelo Ferracuti, autore de “Il costo della vita”, dialogherà con lo scrittore e giornalista Carlo Raggi. Seguirà una lettura scenica de “Lo squalo”, a cura del regista Eugenio Sideri. L’incontro sarà moderato da Silvia Manzani, direttrice del magazine “Parola aperta”.

Venerdì 11 marzo alle 10 le Artificerie Almagià ospiteranno la tavola rotonda “Diritto al lavoro sicuro”, a cui prenderanno parte il sindaco di Ravenna Michele de Pascale, il presidente del Tribunale di Ravenna Michele Leoni, Daniele Barberini facente funzioni procuratore capo della Repubblica di Ravenna, Roberto Riverso magistrato e consigliere di Cassazione, Carmelina Fierro consigliera di parità della Provincia di Ravenna, Sonia Lama presidente del Comitato pari opportunità presso il consiglio dell’Ordine degli avvocati di Ravenna, Marinella Melandri segretaria generale Cgil di Ravenna, Roberto Baroncelli segretario Cisl Romagna e Carlo Sama segretario generale Uil di Ravenna. Il dibattito sarà condotto dall’assessora al Lavoro Federica Moschini. A seguire è in programma un momento artistico con musiche estratte dallo spettacolo “Music from il volo: la ballata dei picchettini”, prodotto da Ravenna Festival e Ravenna Teatro. In scena Moder, Francesco Giampaoli e Luigi Dadina. L’evento sarà trasmesso in diretta streaming sul maxi schermo del Mercato Coperto in piazza Costa.

La partecipazione all’evento è stata riconosciuta dal consiglio dell’Ordine degli avvocati di Ravenna come momento formativo (3 crediti). Per l’occasione al Palazzo dei Congressi e alle Artificerie Almagià saranno esposte alcune opere tratte da “Quanti guanti”, un progetto artistico di Giancarlo Gramantieri e Marco Bravura. La commemorazione dei caduti della Mecnavi avrà luogo domenica 13 marzo alle 11, con la deposizione della corona presso lo scalone del municipio in piazza del Popolo. Interverranno alla cerimonia il sindaco di Ravenna Michele de Pascale, la sindaca di Bertinoro Gessica Allegni e il segretario generale Cisl Romagna Francesco Marinelli.

Le iniziative di commemorazione si concluderanno venerdì 18 marzo, con il webinar formativo “Rls – Prospettive di prevenzione”, organizzato dal Servizio di documentazione e informazione per rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di Ravenna (Sirs), composto da Cigl, Cisl, Uil, dipartimento di Sanità Pubblica dell’Azienda Usl e Inail. Per partecipare al seminario, in programma dalle 8.30 alle 13, è possibile contattare il Sirs all’indirizzo e-mail salutesicurezzaravenna@gmail.com.