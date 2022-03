Tragico e comico si intrecciano nello spettacolo "Pane e Petrolio"

Torna in scena mercoledì 16 e giovedì 17 marzo, ore 20, al Teatro Socjale di Piangipane lo spettacolo Pane e Petrolio che vede sul palco Paola Berselli, Luigi Dadina, Maurizio Ferraresi e Stefano Pasquini.

"Pane o petrolio?", è la domanda che Stefano Pasquini del Teatro delle Ariette pone al pubblico raccolto attorno a un tavolo imbandito di tortelli, frutta, formaggio, vino: si tratta dell’unico momento del lavoro in cui l’attore e regista esce dalla partitura scritta per entrare in modalità improvvisativa pura, cercando di coinvolgere gli spettatori a prendere posizione in merito a questi beni. In una scena condivisa da attori e spettatori, intorno a un grande tavolo-mensa, si dipana il racconto di una generazione che ha attraversato il guado dalla civiltà contadina a quella operaia, per ritrovarsi in un mondo in cui tutto sembra sbriciolarsi e dove, tra i resti, si fanno spazio diverse intolleranze... quelle alimentari come quelle sociali. Alto e basso, passato e presente, tragico e comico si intrecciano nel tempo di una cena-spettacolo, dove condividere i fatti esclusi dai libri di Storia e le parole dei poeti, da Pasolini a Frenaud. Durante lo spettacolo si preparerà il cibo per il pubblico.

Biglietti: 15 euro.