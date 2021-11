Transizione ecologica e cambiamenti climatici: un incontro si approfondimento sui temi ambientali

L'associazione Nuova Civiltà delle Macchine presenta “A scuola di Clima”, un evento di portata nazionale a coronamento del progetto “Agenda ONU 2030: agiamo informati”, condotto con il sostegno del comune di Ravenna. Si tratta di un evento pubblico che si svolgerà in presenza presso la Casa Matha di Ravenna, lunedì 22 novembre dalle ore 10.30 alle 12.30, e che potrà essere seguito anche in streaming sulla piattaforma Zoom. Relatori dell'appuntamento sono Antonio Navarra (Presidente di “The Euro – Mediterranean Center on Climate Change”) ed Edo Ronchi (Presidente della Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile, già ministro dell’ambiente) con l'intervento dell'assessore ravennate Gianandrea Baroncini.

L’incontro affronterà la questione del Climate - Change da diverse prospettive, a cominciare da quella scientifica, illustrando il lavoro sviluppato in ambito ONU dal forum IPCC, che da oltre trent’anni vede impegnati gli scienziati di tutto il mondo con l’obiettivo di definire le cause del cambiamento climatico, di come poterne mitigare gli effetti e con quali strategie. Di estrema importanza è quindi la prospettiva di “Green New Deal” (connesso a quella Transizione Ecologica che il “Next Generation EU” vuole sostenere) che si prefigge di illustrare come l’Europa si stia attrezzando, in termini di strategie e risorse, per affrontare il Climate - Change e quali potrebbero essere, concretamente, le azioni che le decisioni europee innescherebbero nel nostro paese e nel nostro territorio, anche alla luce del PNRR.

Come suggerisce il titolo “A scuola di clima”, un aspetto molto importante del progetto è stata la partecipazione delle scuole secondarie di Ravenna, che saranno ancora tra i protagonisti dell’incontro di lunedì 22. Mission storica dell’Associazione Nuova Civiltà delle Macchine è infatti proprio la sensibilizzazione della cittadinanza e in particolare dei giovani sulle tematiche ambientali, come lo sviluppo sostenibile e l’economia circolare, a cui sono stati dedicati eventi di grande rilievo.