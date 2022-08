Trattori d'epoca e show emozionanti con la “Festa de Pargher”

Il mondo dell’agricoltura torna a Massa Lombarda da venerdì 5 a domenica 7 agosto per la tradizionale sagra della motoaratura “Festa de Pargher”. Mezzi agricoli e non solo saranno protagonisti di esibizioni e gare nella zona artigianale di Fruges, in via della Cooperazione.



La festa prenderà il via venerdì 5 agosto alle 21 con una gara di accelerazione su terra. Sabato 6 agosto alle 21 sono previste esibizioni di tractor pulling e sgador pulling con trattori di serie. Domenica 7 agosto sarà il giorno conclusivo della Festa de Pargher e si partirà dalle ore 8 con l’aratura con trattori d’epoca. Alla sera, dalle 18, sono in programma vari show che coinvolgeranno veicoli 4x4, kart e ciao cross.

Il sindaco di Massa Lombarda Daniele Bassi commenta: “Ancora una volta la vitalità, creatività e spirito d'iniziativa portano gli amici della "Festa de Pargher" all'organizzazione di una manifestazione attesa, entrata nel cuore di migliaia di persone, anche provenienti da territori molto distanti dal nostro.

L'originalità e la simpatia con cui tante donne e uomini, molti giovani e giovanissimi, s'impegnano per la buona riuscita di questo evento è la miglior garanzia di successo e di tutto ciò, come Amministrazione Comunale, siamo grati".