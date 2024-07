Trent'anni di carriera per i Tre Allegri Ragazzi Morti festeggiati all'Hana-Bi

Due serate dedicate a band italiane al bagno Hana-Bi di Marina di Ravenna. Venerdì 19 luglio arrivano Coca Puma & Puà, mentre sabato 20 ci sarà un gruppo storico della scena nazionale, i Tre Allegri Ragazzi Morti, che, nell'estate dei vent'anni di Hana-Bi, festeggiano 30 anni di carriera. Un live per celebrare 30 anni di musica, avventure e indipendenza. Nel panorama italiano di musica alternativa, i Tre Allegri Ragazzi Morti (TARM) rappresentano una vera e propria istituzione. Ingresso sempre gratuito.



Coca Puma, all’anagrafe Costanza Puma, è una giovane artista romana emergente. Classe 1998, mostra fin da piccola una forte passione per la musica, sperimentando via via influenze e generi diversi. Da un lato il sound brasiliano, a cui il padre l’ha avvicinata, dall’altro il jazz, primo amore della cantante. E poi ancora, soul, musica elettronica e post-rock: lo stile di Coca Puma è un efficace melting pot, “un bel mix di tante cose diverse”, come lei stessa racconta. In occasione dell’uscita del suo primo album da solista, Panorama Olivia, su Dischi Sotterranei, l’artista fa tappa sulla spiaggia dell'Hana-Bi.

Il 2024 è un anno particolare per i Tre Allegri Ragazzi Morti, che festeggiano il loro trentesimo anniversario. Tutti gli eventi legati a questo traguardo saranno contrassegnati dall'hashtag #TARM30 e, mentre la scaletta completa è ancora avvolta nel mistero, la band promette che ogni concerto sarà un'esplosione di energia “rumorosa”. Nel maggio scorso i Tre Allegri Ragazzi Morti sono entrati nella storia come i primi artisti a esibirsi in tutti e tre i giorni del Mi Ami Festival di Milano. I tre concerti, ognuno dedicato a una decade della loro carriera, hanno incluso un tuffo negli anni '90, un tributo agli anni zero e una sorpresa.