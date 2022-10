Tre giorni da leccarsi i baffi: a Russi torna il festival dello street food

Da venerdì 28 a domenica 30 ottobre 2022, andrà in scena il "Russi International Street Food" targato Bof, l'atteso appuntamento dove i migliori food truck d'Italia si ritroveranno per proporvi i loro specialissimi menù. L’appuntamento richiama in città i migliori food truck che si sfideranno a colpi di menu "da strada". In piazza Farini sarà possibile, infatti, gustare le prelibatezze della tradizione gastronomica di strada italiana ed estera, preparate sul momento all'interno di colorati camioncini, vere e proprie cucine itineranti. I truckers proporranno prodotti del territorio e piatti ’gourmet’ serviti all’istante.



PROGRAMMA:

VENERDÌ 28 OTTOBRE - dalle ore 18 alle ore 24.00

Animazione Zombie a cura del team di performer di ZombiE2.0, abilissimi interpreti di Zombie, alcuni dei loro personaggi li avete potuti ammirare all'Horror Festival di Mirabilandia.



SABATO 29 OTTOBRE - dalle ore 11 alle ore 24.00

Dalle 19:00 Un’intera famiglia Circense si esibirà in una fiabesca parata spettacolo che incanterà tutti, bambini, ragazzi e famiglie intere che incontrerà lungo il suo percorso. Alla fine della sfilata itinerante ci sarà un Gran Varietà conclusivo con numeri di acrobazia, gag comiche, giocolerie con coltelli,

palline, birilli e utinsili vari, effetti speciali con fuoco e performance circensi a sorpresa



DOMENICA 30 OTTOBRE - dalle ore 11 alle ore 01.00

Dalle 12:00 alle 15:00 cercheremo di trasformare il vostro centro storico addopando il tutto con oggetti, ragnatele, scheletri e pipistrelli, ed è facile incontrare figuranti in vena di scherzetti. Ogni singola attrazione avrà un tocco di paura e terrore nelle ambientazioni, nei suoni e negli odori. Diversi artisti invaderanno le strade.



Per info:

bof.streetfood@gmail.com

339 8462889