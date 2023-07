Tre giorni dedicati all'informazione: al "Post Talk" arrivano Saviano, Malika Ayane e tanti altri ospiti

Prezzo non disponibile

Anche quest’anno Faenza si prepara ad ospitare una delle più attese manifestazioni di informazione e attualità: il Post Talk. La quinta edizione di questo appuntamento, organizzato dal giornale online Il Post,si presenta con una maggiore ambizione: una lista di ospiti ancora più prestigiosa e una durata di tre giorni.

Gli incontri sul palco grande inizieranno nel pomeriggio di venerdì 22 settembre, per concludersi nel pomeriggio di domenica 24 settembre, tre giorni intensi in cui giornalisti, giornaliste, scrittori, scrittrici, scienziati, artisti e personalità del mondo della cultura si alterneranno con dialoghi e occasioni di confronto. Appuntamento ancora una volta negli spazi di Faventia Sales.

Il programma offre l'opportunità di incontrare la redazione de Il Post e i protagonisti degli incontri, aumenteranno notevolmente. Alla tre giorni ci saranno il direttore Luca Sofri, il vicedirettore Francesco Costa, la vicedirettrice Elena Zacchetti, i giornalisti Luca Misculin, Emanuele Menietti, Giulia Siviero, Eugenio Cau, Ludovica Lugli, Stefano Nazzi, Isaia Invernizzi, Angelo Mastrandrea, altre persone della redazione, Matteo Bordone e Matteo Caccia.

Le giornate de Il Post saranno un’occasione di racconto del presente, con un’attenzione al modo in cui i giornali si sono occupati dell’alluvione che ha coinvolto Faenza e il territorio, ci saranno versioni live di alcuni podcast de Il Post, come Morning Weekend - con una rassegna stampa dal vivo sulle notizie europee -, Globo, Ci vuole una scienza, La Nave, Tienimi Morning. La domenica mattina sarà aperta dalla rassegna stampa dal vivo, I giornali, spiegati bene, con Luca Sofri e Francesco Costa - edizione speciale in occasione dell’uscita del numero di Cose spiegate bene. Voltiamo decisamente pagina, dedicato ai giornali.

Tra gli ospiti della quinta edizione, il giornalista e scrittore Roberto Saviano, la sociolinguista Vera Gheno con un incontro a partire dal suo podcast Amare parole, il giornalista Marino Sinibaldi con Timbuctu e la presentazione dell’ultimo numero della rivista “Sotto il vulcano”, con Valeria Parrella. Ci saranno anche gli scrittori Francesco Piccolo (Premio Strega 2014; La bella confusione, Einaudi, il suo ultimo libro), Niccolò Ammaniti (Premio Strega 2007: La vita intima, Einaudi, il suo ultimo libro) con la scrittrice Elena Stancanelli e gli scrittori Paolo Nori e Antonio Manzini (che festeggia i dieci anni del suo personaggio Rocco Schiavone).

Si parlerà di scienza con Emanuele Menietti e Beatrice Mautino, con Silvia Bencivelli, giornalista e divulgatrice scientifica, di alimentazione con Dario Bressanini, chimico e saggista, di politica estera, con Tonia Mastrobuoni, di musica ed esperienze performative con Malika Ayane, di siccità e crisi climatiche con Giulio Boccaletti, tra i massimi studiosi di cambiamenti climatici, e di responsabilità sociale d’impresa con Neri Marcorè.