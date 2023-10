Tre giorni di golosità a Faenza: taglio del nastro della mostra-mercato di regioni d'Europa

Tante persone all’apertura degli stand della Mostra Mercato di Regioni d’Europa in piazzale Pancrazi a Faenza, che ha preso il via oggi e rimarrà aperta fino a domenica 8 ottobre a mezzanotte.

Oltre una sessantina i commercianti ambulanti provenienti da tutta Europa e dalle regioni italiane che si sono dati appuntamento a Faenza esponendo prodotti tipici di gastronomia e artigianato dei loro luoghi d’origine. L'evento nasce per far rivivere i colori, i suoni, i profumi di un Mercato ricco di cultura e storia, con prodotti tipici del territorio. Grande spazio all'enogastronomia, valorizzando la cultura del cibo. Spazio anche per lo street food di qualità, con cucine on the road in cui gustare le prelibatezze europee.

All’inaugurazione erano presenti l’Assessore al Turismo del comune di Faenza Federica Rosetti, la consigliera regionale Manuela Rontini, il Presidente di Confcommercio Ascom Faenza Paolo Caroli e il direttore Francesco Carugati, Danilo Zoli della Camera di Commercio di Ravenna e Ferrara, Fabrizio Errico di Fiva Confcommercio promotore dell’evento.

Regioni d'Europa è un progetto realizzato da Apeca, Prisma, Unione Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza, in collaborazione con Fiva Confcommercio.