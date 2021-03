"Tre minuti per Dante": un ciclo di video-letture per celebrare il Sommo Poeta

"Tre minuti per Dante". In occasione della Giornata Mondiale della Poesia si tiene un ciclo di video-letture online, curate da Indipendent Poetry Faenza e pubblicate nelle loro pagine social (Facebook e YouTube) nei giorni del 21-22-23 marzo, in cui nove autori contemporanei mostreranno i collegamenti tra la produzione poetica dantesca e la propria: Ilaria Boffa, Martina Campi, Giorgio Maria Cornelio, Gianfranco Lauretano, Sandro Peccherai, Francesco Sassetto, Giancarlo Sissa e Alessandra Gabriela Baldoni, Carlo Tosetti, Francesca Tuscano.

Gli autori – riconosciuti a livello nazionale – si confronteranno con l’Inferno, il Purgatorio e il Paradiso, con la chiara domanda: “cosa nasce dall’incontro fra i poeti di oggi e la Commedia?”. Le riflessioni, in occasione della Giornata Mondiale della Poesia, suggeriscono che Dante – maestro contemporaneo – può ancora parlarci anche a settecento anni dalla sua morte.