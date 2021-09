Tre serate d'arte al podere con le "Equidistanze"

Indirizzo non disponibile

Venerdì 17 settembre, alle 18, inaugura la seconda edizione di “Equidistanze residenze artistiche” promosse da Magazzeno Art Gallery. Le opere realizzate da 15 artisti e artiste che hanno preso parte a Equidistanze 2021 saranno visibili per tre serate (fino a domenica), allestite nel podere Schiavina, grande casa colonica di fine ‘700 a Filetto di Ravenna, e nel parco circostante, in via Roncalceci 203.

Il progetto è a cura di Alessandra Carini e Benedetta Pezzi, con la collaborazione di Nicola Montalbini e Marco Miccoli, organizzato dall’associazione Culturale XX in compartecipazione con il Comune di Ravenna, assessorato al Decentramento. Orari di apertura: 17-23.