Tre serate per abbandonare il cellulare e immergersi nella lettura: in Classense il "Silent reading party"

Giovedì 27 giugno la Biblioteca Classense organizza la prima delle tre serate estive del Silent reading party: un appuntamento per riscoprire il piacere della lettura immersi nel silenzio dei chiostri classensi e disconnessi dal mondo digitale. “La Classense - dichiara l'assessore alla Cultura Fabio Sbaraglia - è la prima biblioteca in Italia a sperimentarsi su un evento di questa natura, ma lo fa in piena coerenza con la propria vocazione di luogo aperto e inclusivo. Saranno occasioni uniche per ritagliarsi un tempo prezioso e condividere l'amore per la lettura in uno dei luoghi più suggestivi e amati della città. Incoraggiare l’interazione fra le persone riscoprendo e praticando la passione della lettura è da sempre una delle missioni della nostra Biblioteca”.

“Vediamo questa come un’importante opportunità di poter stare lontano dalle distrazioni digitali - aggiunge Silvia Masi, direttrice della Biblioteca Classense - immersi nei suggestivi spazi esterni. Si tratta di un trend che parte da lontano, che riflette il bisogno di trovare un bilanciamento tra digitale e offline e che ci aiuta a promuovere la lettura in modo assolutamente non convenzionale”.

L’ingresso del pubblico è previsto a partire dalle 21 con la consegna dei cellulari in sicurezza alle bibliotecarie, mentre l’inizio della lettura del proprio libro avverrà dalle 21.30 fino alle 23. Seguirà un momento di confronto tra i partecipanti, riguardo le letture intraprese, fino alle 23.30. L'evento si svolge nel chiostro d’ingresso dove sono a disposizione sedute e tavoli. Ognuno potrà portare cuscini o teli per un maggiore comfort ed è consigliato munirsi di una propria luce da lettura. Le bibliotecarie metteranno anche a disposizione alcune proposte bibliografiche che si potranno prendere in prestito al termine della serata. L’evento è gratuito con prenotazione obbligatoria per un massimo di 50 partecipati per ciascuna serata, al seguente link https://forms.gle/uqLMfoMiMSTwLUFx9. I successivi appuntamenti saranno giovedì 25 luglio e giovedì 22 agosto.