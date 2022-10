"Treasures from the subsidence", la personale di Roberto Beragnoli per la Biennale del mosaico

Inaugura giovedì 6 ottobre (alle 19:30) e prosegue fino al 27 novembre al MAG - Magazzeno Art Gallery di Ravenna la personale di Roberto Beragnoli intitolata "Treasures from the subsidence of the Domus of a Thousand Mosaics", mostra presentata nell’ambito della VII edizione della Biennale del Mosaico Contemporaneo.

La mostra, a cura di vari autori e autrici, umani e digitali, ripercorre la storia della scoperta della Domus dei 1000 Mosaici, iniziata a Ravenna il 16 ottobre 1977 e non ancora conclusasi: un magnifico complesso di edifici che circondano una domus romana coperta di mosaici, sepolta nel centro di Ravenna, sotto il cemento di un parcheggio e un ex-cinema. Attraverso una serie di documenti inediti la mostra ripercorre la straordinaria vicenda del complesso della Domus dai 1000 Mosaici, dai primi scavi agli studi recentissimi, con una ricostruzione del palazzo e della città antica che sorgeva intorno ad esso.

La mostra inoltre si concentra sulla Sala degli Animali, centro focale della Domus: si tratta di un grande ambiente a pianta centrale, coperto da una pavimentazione composta esclusivamente di mosaici policromi sia figurativi che decorativi. Creature fantastiche di origine mitologica si mischiano ad animali realmente esistenti e rappresentazioni allegoriche.

Orari: venerdì 15:30-19:00, sabato 10:00 -13:00 e 15:30 – 19:30, domenica 10:00 – 13:00 e 15:30 – 18:30. Ingresso libero. Apertura su appuntamento chiamando il 3282860074.