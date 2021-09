Trebbi di mare, aperitivi in barca ed escursioni: le nuove sorprese di "Itinera"

Prezzo non disponibile

Dopo gli eventi di inizio settembre, prende il via la seconda parte di ItineRA, la festa del cammino consapevole organizzata da Trail Romagna, che dal 1° al 3 ottobre entrerà nel vivo sul tema del rapporto fra la città e il mare.

Si inizia venerdì 1 ottobre con i Trebbi di mare, una tradizione mutuata dalla cultura contadina che porterà sul canale di Marina di Ravenna dieci storie di pesca e di sport ma anche altre curiosità. Alle 17 al vecchio Mercato del pesce saranno protagoniste le storie di pesca di mare e di valle – dalla storica Casa Matha alla nuova casa del Cestha, fino ai vissuti raccontati da Mauro Zanarini, Giuseppe Montanari e Piero Civenni – per passare al Circolo Velico con le vicende sportive legate alle regate di Jacopo Pasini ma anche, nella città di Gianni Gambi, i racconti di imprese mitiche come la grande traversata dell’Adriatico a nuoto di Andrea di Giorgio e la curiosa lettera di Pier Paolo Pasolini dopo la sua gita al molo di Ravenna e il suo volo d’angelo letta e raccontata da Danilo Montanari.

Per avvicinare il pubblico alle atmosfere marinare, gli incontri saranno seguiti da aperitivi in barca e da una cena vista mare con l’animazione musicale di Eleonora Mazzotti e Riccardo Roncagli protagonisti del concerto “La musica del mare”, momenti conviviali organizzati in collaborazione con Slow Food.

La densissima programmazione di sabato 2 ottobre inizia alle 9.30 presso l’Almagià dove le Green Talks offriranno un confronto aperto alla cittadinanza sul tema di questa quinta edizione di ItineRA: Ravenna è una città di mare?! Dagli operatori del porto a quelli turistici, dagli enti preposti alla tutela del territorio costiero a marinai e scrittori che vivono il mare con passione, fino a chi fa del mare un lavoro e chi ne fa il primo passo della filiera gastronomica.

Alle 15.30 dalla Darsena di Città partirà Attraversamenti, un’escursione a piedi e in motonave alla scoperta del Porto di Ravenna con la guida esperta di Franco Poggiali. La meta saranno i terminal container di Sapir e TCR per osservare la vitalità di un ambiente di lavoro tanto importante per la città quanto poco conosciuto. L’evento rientra nella programmazione nazionale di Italian Port Days promossa dall’Associazione Nazionale dei Porti.

In serata, al Mercato Coperto (antico mercato del pesce nel cuore della città) alle 21 si tornerà a dialogare di Adriatico/Jadran, mare d’Europa. A farlo due scrittori grandi appassionati e conoscitori della storia e delle condizioni attuali del ‘nostro’ mare: Egidio Ivetic, professore di Storia del Mediterraneo all’Università di Padova e Fabio Fiori, il quale unisce alla passione della scrittura quella della navigazione. A introdurre l’incontro il condirettore artistico di Ravenna Festival Franco Masotti e l’anteprima del video trailer Venezia-Ravenna, l’ultimo cammino di Dante il racconto del viaggio che ha inaugurato ItineRA.

L’edizione 2021 si chiude domenica 3 ottobre dall’Autorità Portuale di Ravenna da dove alle 9.30 partirà il ciclo tour Il fronte dei porti. L’itinerario di 27 km alla scoperta della storia dei porti di Ravenna si avvale della collaborazione Fiab Ravenna e dell’assistenza di Cicli il Pedale. Paola Novara del Museo Nazionale di Ravenna, racconterà dei Porti Coriandro e Badareno, Osiride Guerrini del Porto Pamphilio e del suo terminale marittimo della Torraccia, con Giovanna Montevecchi – grazie alla collaborazione con RavennAntica - entreremo all’Antico Porto di Classe mentre con Massimiliano Casavecchia si tornerà al nuovo Canale Candiano, l’attuale Porto di Ravenna.

Per partecipare occorre prenotarsi compilando il form sul sito www.trailromagna.eu o presentandosi allo IAT di piazza San Francesco tutti i giorni dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18. Per info 338 5097841.