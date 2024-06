entrata dal parcheggio di via Cenacchio

In occasione del centenario della morte del compositore, Laura Morante dà voce a Prime donne, un catalogo di storie straordinarie nello spettacolo ideato da Elena Marazzita. Da Tosca a Turandot, da Manon a Butterfly, a esaltare il carattere di ognuna c’è la musica di Puccini, con il soprano Francesca De Blasi, Davide Alogna al violino e Antonello d’Onofrio al pianoforte. Per informazioni e biglietti visitare questa pagina .

Continuano gli appuntamenti de "Il Trebbo in musica" che Ravenna Festival propone a Cervia e Milano Marittima per il quinto anno consecutivo, nell'ottica della condivisione. Dopo l’apertura alla Rotonda Primo Maggio con Pupi Avati e il quartetto jazz di Teo Ciavarella, la rassegna continua all’Arena dello Stadio dei Pini, sempre alle 21.30, con l’omaggio a Puccini di Laura Morante,

Per "Il Trebbo in Musica" in scena Laura Morante e l'omaggio a Puccini