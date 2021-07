Trebbo in musica: Neri Marcorè canta "Le divine donne di Dante"

La rotta del Trebbo in musica 2.1, la rassegna di Ravenna Festival creata ad hoc per Cervia-Milano Marittima, torna a solcare il vasto oceano del capolavoro dantesco, alla ricerca di sottili e suggestive connessioni fra endecasillabi e canzoni per ricostruire una vera e propria antologia, anzi un canzoniere, al femminile: giovedì 22 luglio, alle 21.30 in Piazza Garibaldi a Cervia, Neri Marcorè è al timone per Le divine donne di Dante, una prima nazionale su commissione del Festival.

Francesca, Pia, Matelda, Piccarda, Didone, Cleopatra e le altre si specchiano nelle canzoni di De Gregori, Capossela, Sting, Fossati, Ligabue, i Beatles… quindici momenti per intrecciare memoria, racconto, emozione e invenzione. Al fianco dell’eclettico Marcorè, in questo caso nelle doppie vesti di narratore e cantante, l’Orchestra Arcangelo Corelli diretta da Jacopo Rivani negli arrangiamenti di Stefano Cabrera, anche in scena al violoncello (Domenico Mariorenzi è alla chitarra e al pianoforte, Simone Talone alle percussioni e Flavia Barbacetto e Angelica Dettori sono le vocalist). Questo nuovo appuntamento della rassegna, realizzata in collaborazione con il Comune di Cervia e con il contributo della Cooperativa Bagnini, è possibile grazie al sostegno di Assicoop – UnipolSai Assicurazioni. Già sold-out, l'evento sarà in streaming su ITsART.