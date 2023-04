Trekking della luna piena

Un facile percorso lungo l'anello di Ceparano. Al chiarore della luna piena cammineremo in mezzo agli spettacolari calanchi che caratterizzano il paesaggio di queste zone. Passeremo dai ruderi della Torre di Ceparano. Ascolteremo i suoni degli abitanti dei boschi e ci faremo avvolgere dalle suggestioni notturne della Natura, ascoltando le nostre guide che narreranno racconti tra Natura, Folclore e Leggende.



- DATA: 6 maggio 2023

- ORE 20,30

- QUOTA: euro 15,00 a persona

- ACCOMPAGNATORI : Rocco Penazzi Guida Ambientale Escursionistica tessera AIGAE numero ER 257 - Alessandro Pirazzini Istruttore di Escursionismo

- ISCRIZIONE e PAGAMENTO tramite seguente link:

https://ramingotravel.regiondo.it/trekking-della-luna...

- DURATA 4 / 4 ore e mezza circa

- LUNGHEZZA 9,00 km

- DISLIVELLO 200 metri

- RITROVO: presso il Bar Romagna Località Marzeno (Brisighella - RA), Via Modigliana 29, Incrocio con via Moronico.

- MAPPA: https://bit.ly/3e2HfXc

- OBBLIGATORIO: Abbigliamento e scarpe da trekking; eventuali stuoie o coperte, torcia elettrica.



In caso di condizioni meteo avverse la guida si riserva di annullare il trekking (sarete avvisati direttamente)