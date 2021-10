Un trekking sotto la luna fra i calanchi e antichi ruderi

Sabato 23 ottobre, alle 20.30, parte da Marzeno di Brisighella un trekking notturno sull'Anello di Ceparano. Un facile percorso ad anello. Al chiarore della luna piena si cammina in mezzo ai calanchi, passando a fianco dei ruderi della Torre di Ceparano e ascoltando i suoni degli abitanti dei boschi per farsi avvolgere dalle suggestioni notturne della natura.

Ritrovo alle 20.20 presso il Bar Romagna di Marzeno in via Modigliana 29, incrocio con via Moronico. Prezzo 15 euro a persona, la quota comprende l'escursione con Guida ambientale escursionistica. Il pagamento avviene in contanti sul posto; iscrizione obbligatoria esclusivamente con messaggio Whatsapp 348 921 1013 (Francesca). Durata 4 ore e mezza circa per un percorso di 9 km e 200 metri di dislivello. Obbligatorio: abbigliamento e scarpe da trekking; eventuali stuoie o coperte, torcia elettrica e cena al sacco (non compresa nella quota).

