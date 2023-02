Suona da oltre 30 anni con Vasco: il tributo di Alberto Rocchetti al 'Komandante'

Un emozionante omaggio acustico a Vasco con Alberto Rocchetti e Alex Masio prende vita venerdì 24 febbraio al Teatro Socjale di Piangipane, in collaborazione con Relive eventi. Più che un concerto è una magia, basta qualche nota nell’aria e il pubblico non può fare a meno di cantare. I brani sono quelli più belli e quelli per cui Alberto Rocchetti ha un aneddoto affascinante da raccontare, per lui è un omaggio speciale al Komandante, ma anche un modo per ripercorrere la sua carriera, visto che lo accompagna sul palco dal 1989.

L’atmosfera è quella di uno stadio in una stanza, emozionante e romantica come solo un concerto acustico può essere, Alberto Rocchetti alle tastiere è accompagnato da Alex Masio alla voce e al cajon, ma non si prendono sul serio e infatti si sono ironicamente ribattezzati “Pianoforte e comodino”. Biglietti 18 euro (solo soci Arci). Inizio concerto ore 21.30 (apertura porte ore 20.30). Come di consueto i cappelletti del Socjale all'intervallo.