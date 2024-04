Al Teatro Binario un tributo a Giorgio Gaber

Una serata “a tutto Gaber”, un viaggio tra testi e brani del “teatro canzone” di Giorgio Gaber e Sandro Luporini, alla riscoperta dello sguardo disincantato e ironico del cantautore milanese, mai come adesso così contemporaneo e mai come ora – purtroppo – così ignoto alle nuove generazioni.

“Giorgio Gaber? Sì, interessante, anche se non lo conosco molto”. Da qui la scelta di riproporne il repertorio con uno sguardo attuale e con una formazione giovane, portando le storie del “Signor G.” al pubblico degli anni 2000. Provare per credere, non ne uscirete indenni. Un evento esclusivo, nella prestigiosa cornice del Teatro Binario di Cotignola, un piccolo teatro molto speciale nato accanto alla stazione ferroviaria, un gioiello tutto da scoprire. Voce e regia: Luca Romanelli; chitarra: Domenico Troncato; tastiere: Federico Urru; percussioni: Paolo Bernagozzi



I biglietti sono disponibili sul circuito Ooohevents.com a questo link: https://oooh.events/evento/alla-ricerca-di-g-tributo-a-giorgio-gaber-biglietti/, Informazioni: 3497138188 - brightonrockevents@gmail.com.