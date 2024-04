Parole e musica di Lucio Dalla diventano racconto al Mama's

Uno spettacolo/concerto, attraverso gli svariati mondi musicali e poetici, di uno dei più grandi artisti del panorama musicale italiano: Lucio Dalla. In un clima di leggerezza e ironia, in cui non manca il coinvolgimento del pubblico, le canzoni giungono sotto forma di racconto, come se fossero un film: si dipanano nello spettacolo, cantate e recitate, insieme a riflessioni sulla musica e aneddoti di vita. L'appuntamento è sabato, alle 21.30, al Mama'Club.

Un’occasione per raccontare il genio di un cantautore unico, attraverso le splendide canzoni che ci ha lasciato in eredità: da 4 marzo 1943 a Com’è profondo il mare, passando per L’anno che verrà e Caruso. Intramontabili brani che potranno essere ascoltati, mentre si ripercorrono la vita dell’artista e i racconti che hanno ispirato le canzoni.