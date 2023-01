Il tributo ai Pink Floyd per i 50 anni di "The Dark Side of the Moon"

Un "Pink Floyd Show" va in scena sabato 28 gennaio al Teatro Alighieri di Ravenna, con la tribute band Floyd Machine che celebrerà i 50 anni dell'album "The Dark Side of the Moon".

L’omaggio all’iconico album sarà proposto dalla band Floyd Machine in attività dal 1999: nel corso degli anni, con la continua evoluzione e ricerca di strumentazione vintage, lo schermo circolare, la proiezione di filmati, luci, effetti pirotecnici, ha reso possibile l’idea di uno spettacolo totale in linea con i memorabili show dello storico quartetto inglese. Un impatto scenografico, un approccio volutamente avaro di monologhi, lasciano la scena solo a musica, immagini e colori grazie alla capacità di spaziare dalle primordiali atmosfere psichedeliche del 1967 alle tecnologie degli anni ’90. La passione che unisce il gruppo è il motore inesauribile di un progetto in continua espansione che ha fatto e farà sognare tanti nostalgici amanti di una musica immortale che ha dipinto un’epoca indimenticabile.

Biglietti da 10 a 25 euro. Il ricavato dell’evento sarà devoluto ad enti no-profit del territorio ravennate.