Tricarico sul palco con il tour “Faccio di Tutto”

Venerdì 5 gennaio al Teatro Socjale di Piangipane si recupera il concerto di Tricarico, saltato il 15 dicembre per indisposizione dell'artista. I biglietti già venduti per il 15 dicembre restano validi. Prezzo 25 euro. Apertura teatro alle 20.30 e concerto dalle 21.30. Nell'intervallo, i cappelletti del Socjale.

“Faccio di Tutto” è il tour promozionale di Tricarico, ispirato al recente singolo omonimo lanciato in ottobre. “I live club non sono soltanto il termometro della musica” dice Tricarico “sono fondamentali per decidere la sorte di un artista e di ciò che propone, e io non vedo l’ora di tornarci per questo tour.”