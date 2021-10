La Trilogia d'autunno si conclude con Elio Germano e Teho Teardo in "Paradiso XXXIII"

Indirizzo non disponibile

Dall'11 al 13 ottobre, ore 21, arriva al Teatro Alighieri di Ravenna l'ultimo capitolo della Trilogia d’autunno 2021. Sarà "Paradiso XXXIII", di e con Elio Germano e Teho Teardo, a concludere il trittico commissionato da Ravenna Festival. Biglietti: intero da 15 a 30 euro, under 18 a 5 euro.

È ancora vivo il ricordo di quando un anno fa, aprendo le celebrazioni dantesche, la sua voce risuonò porgendo al pubblico i versi del canto che chiude la Commedia, in un declamato denso di emozione e stupore. A chiudere idealmente questo centenario è di nuovo lui, Elio Germano, su quello stesso canto, il XXXIII: non più nudi versi, ma il cuore di un progetto nel quale dal suono avvincente ed “etterno” della parola dantesca germoglia la musica inaudita e imprevedibile di Teho Teardo, compositore di un’avanguardia senza etichette, e di successo anche nel cinema e nel teatro. E scaturisce l’immagine visionaria e impalpabile di poeti dello sguardo come Simone Ferrari e Lulu Helbaek, capaci di muoversi tra cerimonie olimpiche, teatro e talent show (X Factor), portando sempre con loro una stilla di magia del Cirque du Soleil.