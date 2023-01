Trio Sodalizio e Bononia Grass: due serate di musica al Mama's

Doppio appuntamento con la musica live al Mama's Club di Ravenna nel weekend dell'Epifania. Venerdi 6 gennaio, alle 21, si esibisce il Trio Sodalizio, nato nel 2017 e formato da Antonio Sodano (vibrafono e composizioni), Jenny Burnazzi (violoncello) e Agide Brunelli (clarinetto basso). Nel repertorio si alternano brani originali e brani di altri autori, a volte fedelmente trascritti, altre necessariamente traditi. In questo concerto il linguaggio musicale si intreccia con quello delle parole e attraverso aneddoti fugaci e ironici si estrapolano dalla musica gli elementi autobiografici che hanno influenzato la musica stessa, che a loro volta sono stati alimentati e plasmati dalla musica. Ingresso 10 euro.

Sabato 7 gennaio, sempre alle 21, tocca ai Bononia Graa: band attiva sin dai primi anni novanta e che propone la musica tradizionale acustica tipica delle regioni del sud degli Stati Uniti, il "bluegrass". Il gruppo nel corso degli anni ha suonato in contesti di vario genere, acquisendo via via una grande esperienza. Gli strumenti utilizzati, assolutamente acustici, sono banjo, chitarra, mandolino, dobro e contrabbasso. Lo scorso anno la Bononia Grass ha anche inciso il suo primo CD intitolato "Thinking it blue…!" favorevolmente accolto dalla critica negli USA. Ingresso 12 euro.