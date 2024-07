Tris di concerti dal sapore mediterraneo a Fusignano

Il parco Primieri di Fusignano si prepara ad accogliere tre concerti dal sapore mediterraneo nel mese di luglio, tutti a ingresso libero.

Mercoledì 3 luglio ci sarà «Il Flamenco e Garcia Lorca» con il Mediterranean Ensemble, un itinerario musicale attraverso i caldi ritmi del flamenco. Chitarra, flauto e percussioni accompagneranno la danza in un viaggio sentimentale alla scoperta delle creazioni mitiche, come la figura del gitano e del torero, fuoriuscite dalla penna del poeta spagnolo Federica Garcia Lorca, di cui saranno eseguite le musiche alternate alle sue poesie. Sono arie dai forti colori locali intrise di tutte le varianti del dolore sempre dominato dall’amore e dalla morte, dove l’eterna domanda, tipicamente lorchiana, rimane sempre senza risposta. È una trasposizione artistica di quell’Andalusia gitana ricca di tradizioni folcloristiche culturali, capaci di trasmettere emozioni tanto profonde nella loro semplicità primitiva. Sul palco Chiara Guerra (ballerina), Corrado Ponchiroli (ballerino, voce, percussioni), Andrea Candeli (chitarra flameca) e Michele Serafini (flauto).

Mercoledì 10 luglio il Mistralia Ensemble propone «In viaggio verso est». Assecondando la direzione da cui soffia il vento mistral (maestrale), il quintetto propone un viaggio musicale a tappe che dalle isole britanniche conduce verso oriente, in cui l'ascoltatore può «vedere ciò che sente». Un viaggio che passa dalla tradizione celtica, ai canti della resistenza, dalla cultura occitana a Goran Bregovich, dalla tradizione mediorientale fino alla musica klezmer. L'intento è di trasmettere, attraverso i repertori di matrice folcloristica provenienti dalle diverse tradizioni, un messaggio di tolleranza e condivisione culturale tra i popoli. Il Mistralia Ensemble è composto da Michele Menardi Noguera (flauto), Luca Sciri (clarinetto), Roberto Rebufello (saxofono), Leonardo Ferretti Gallino (pianoforte), Giovanni Piccardo (percussioni e basso tuba).

Terzo appuntamento martedì 23 luglio con «Tango apasionado»: passione, nostalgia, virtuosismo sono le caratteristiche del programma, dove ai celebri e melodici tanghi di Carlos Gardel si alternano i virtuosistici tanghi di Richard Galliano e Jerzy Petersburski, per concludere con la passione e il fuoco del grande Astor Piazzolla. A esibirsi il pianista Claudio Cozzani e il fisarmonicista Gianluca Campi riuniti nel duo Gardel, con cui tengono concerti in tutta Italia e all’estero per i più importanti festival e teatri. I concerti inizieranno tutti alle 21.