L'Esorcista torna al cinema: in sala make-up artist professionisti per un trucco a tema

Sabato 7 ottobre dalle 19 alle ore 21.30, al Cinemacity Ravenna, in occasione dell’uscita al cinema del film "L’Esorcista - Il Credente", sequel del celebre film del 1973, saranno presenti make-up artist professionisti per un trucco a tema. Si potrà inoltre ricevere in regalo il poster del film, fino a esaurimento scorte.

L’Esorcista - Il credente è diretto da David Gordon Green, con una sceneggiatura di Peter Satter (Camp X-Ray) e dello stesso Gordon Green, basata su una storia di Scott Teems (Halloween Kills), Danny McBrid (trilogia di Halloween) e David Gordon Green, e prende ispirazione dai personaggi creati da William Peter Blatty. La pellicola è prodotta da Jason Blum per Blumhouse, David Robinson (All Eyez on Me, serie del 2016 L’Esorcista) e James G. Robinson (All Eyez on Me, serie del 2016 L’Esorcista) per Morgan Creek Entertainment.

Per la prima volta dai tempi del film del 1973 la vincitrice di un premio Oscar Ellen Burstyn riprende il suo iconico ruolo di Chris MacNeil.